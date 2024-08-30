В Киеве полностью открыли движение новой развязкой на Оболони

Вскоре обещают завершать все работы по благоустройству территории.

Источник фото: КГГА

В Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на Оболони – на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Как сообщили в КГГА, с 30 августа транспорт двигается уже полноценной новой развязкой.

По словам мэра Виталия Кличко, на объекте устроили 5-пролетную эстакаду, съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, перевели инженерные сети. Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения.

Вскоре обещают завершать все работы по благоустройству территории.

Как отметил мэр, идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской и местных проездов. Там устраивают дорожное полотно, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения, обновляют инженерные сети.

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