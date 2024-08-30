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У Києві повністю відкрили рух новою розв'язкою на Оболоні

22:18, 30 серпня 2024
Невдовзі обіцяють завершати усі роботи з благоустрою території.
У Києві повністю відкрили рух новою розв'язкою на Оболоні
Джерело фото: КМДА
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У Києві відкрили рух з’їздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні – на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Як повідомили у КМДА, з 30 серпня транспорт рухається вже повноцінною новою розв’язкою.

За словами мера Віталія Кличка, на об’єкті влаштували 5-типрогонову естакаду, з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановили зовнішнє освітлення, переклали інженерні мережі. Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення.

Невдовзі обіцяють завершати усі роботи з благоустрою території.

Як зауважив мер, триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській та місцевих проїздів. Там влаштовують дорожнє полотно, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення, оновлюють інженерні мережі.

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