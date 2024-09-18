19-летний юноша и его 17-летний сообщник подожгли полицейскую машину по заказу

В Одесской области задержаны двое молодых людей за поджог полицейского автомобиля по заказу «куратора» через мессенджер.

В Одесской области полиция задержала двух молодых людей, которые по заказу неизвестного «куратора» подожгли полицейский автомобиль. Злоумышленники, 19-ти и 17-летние жители Одесской области, были задержаны за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За это преступление им грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября в городе Раздельная. Молодые люди облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебную машину, припаркованную возле административного здания. Пожар быстро ликвидировали сотрудники полиции, никто не пострадал.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, полиция уже через час установила личности поджигателей. Оказалось, что один из них, 19-летний юноша, получил предложение от неизвестного «куратора» через мессенджер. За выполнение поджога ему обещали вознаграждение. Юноша, который нигде не учится и не работает, согласился на предложение и привлек 17-летнего сообщника. Они приобрели горюче-смазочные материалы, разведали место и ночью совершили поджог, записав процесс на видео как доказательство выполненной работы. Однако, вместо обещанного вознаграждения, они были задержаны.

Полиция изъяла с места происшествия бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие доказательства. Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками уголовного розыска, следственного управления ГУНП в Одесской области, Раздельнянского районного отдела полиции и СБУ, под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры. Следствие продолжается.

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