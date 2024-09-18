19-річний юнак і його 17-річний спільник підпалили поліцейську машину за замовленням

В Одеській області затримано двох молодиків за підпал поліцейського автомобіля на замовленням «куратора» через месенджер.

На Одещині поліція затримала двох молодиків, які за замовленням невідомого «куратора» підпалили поліцейський автомобіль. Зловмисники, 19-ти та 17-річні жителі Одеської області, були затримані за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, що вчинене за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин їм загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався в ніч на 17 вересня у місті Роздільна. Молодики облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку, припарковану біля адміністративної будівлі. Пожежу швидко ліквідували працівники поліції, ніхто не постраждав.

Після проведення оперативно-розшукових заходів, поліція вже через годину встановила особи паліїв. Виявилось, що один із них, 19-річний юнак, отримав пропозицію від невідомого «куратора» через месенджер. За виконання підпалу йому обіцяли винагороду. Юнак, який ніде не навчається і не працює, погодився на пропозицію та залучив 17-річного спільника. Вони придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали місце і вночі здійснили підпал, записавши процес на відео як доказ виконаної роботи. Однак, замість обіцяної винагороди, вони були затримані.

Поліція вилучила з місця події пляшки з легкозаймистою рідиною, телефони та інші докази. Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Оперативні заходи проводилися співробітниками карного розшуку, слідчого управління ГУНП в Одеській області, Роздільнянського районного відділу поліції та СБУ, під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури. Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.