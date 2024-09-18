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У Львові чоловік під приводом ремонту скутер заманив хлопчика в хащі та зґвалтував

07:00, 18 вересня 2024
Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі, але сторона захисту оскаржила вирок.
У Львові чоловік під приводом ремонту скутер заманив хлопчика в хащі та зґвалтував
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У Львові 13 років ув’язнення отримав чоловік, який під приводом ремонту скутер заманив 11-річного хлопчика в хащі та зґвалтував. Сторона захисту оскаржувала вирок, просила скасувати вирок і скерувати справу на новий розгляд. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. 

Доведено, що зловмисник у червні 2020 року вчинив дії інтимного характеру над малолітнім хлопчиком.

В обідній час чоловік прийшов на дитячий майданчик, де попросив у дітей допомогти відремонтувати скутер. Взамін пообіцяв солодощі. 11-річний хлопчик погодився допомогти незнайомцю. Вони  разом попрямували у хащі, де чоловік скористався малолітнім віком та безпорадним станом потерпілого і зґвалтував його. Після чого втік з місця події.

Львівський апеляційний суд повністю відмовив в задоволенні апеляційної скарги адвоката та залишив у силі вирок суду першої інстанції - 13 років позбавлення волі. 

Крім того, ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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