Во Львове мужчина под предлогом ремонта скутера заманил мальчика в чащу и изнасиловал

Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы, но сторона защиты оспорила приговор.

Во Львове 13 лет заключения получил мужчина, который под предлогом ремонта скутер заманил 11-летнего мальчика в чащу и изнасиловал. Сторона защиты оспаривала приговор, просила отменить приговор и направить дело по новому рассмотрению. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Доказано, что злоумышленник в июне 2020 совершил действия интимного характера над малолетним мальчиком.

В обеденное время мужчина пришел на детскую площадку, где попросил у детей помочь отремонтировать скутер. Взамен пообещал сладости. 11-летний мальчик согласился помочь незнакомцу. Они вместе направились в чащу, где мужчина воспользовался малолетним возрастом и беспомощным состоянием потерпевшего и изнасиловал его. После чего скрылся с места происшествия.

Львовский апелляционный суд полностью отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе приговор первого инстанции - 13 лет лишения свободы.

Кроме того, принято решение о включении информации о осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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