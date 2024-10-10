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В Украине впервые вынесли приговор за поджог авто военных

13:02, 10 октября 2024
На основании собранных доказательств суд признал женщину виновной по части 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
В Украине впервые вынесли приговор за поджог авто военных
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В Украине вынесли один из первых тюремных приговоров за поджог авто военных. Шесть лет тюрьмы получила женщина, которая подожгла автомобиль ВСУ на Кировоградщине по заказу рф. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Соответствующее решение вынес Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

По материалам дела, фигуранткой оказалась 28-летняя жительница Александрии.

Следствие установило, что по заказу рф женщина подожгла служебный пикап сотрудника Национальной гвардии. Свои действия она фиксировала на видео. Правоохранители задержали ее на горячем, сразу после совершения преступления.

На основании собранных доказательств суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

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