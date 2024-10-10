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В Україні вперше винесли вирок за підпал авто військових

13:02, 10 жовтня 2024
На підставі зібраних доказів суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
В Україні вперше винесли вирок за підпал авто військових
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В Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал авто військових. Шість років вʼязниці отримала жінка, яка підпалила автівку ЗСУ на Кіровоградщині на замовлення рф. Про це повідомила Служба безпеки України.

Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 28-річна мешканка Олександрії.

Слідство встановило, що на замовлення рф жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії. Свої дії вона фіксувала на відео. Правоохоронці затримали її на гарячому, одразу після вчинення злочину.

На підставі зібраних доказів суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

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