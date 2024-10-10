Обрано керівництво Херсонського апеляційного суду

Суд очолив Олександр Коровайко, його заступником став Сергій Радченко.

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У Херсонському апеляційному суді відбулися загальні збори суддів. Про це повідомляє судова установи.

Під час зборів вирішувалося питання про обрання суддів на адміністративні посади.

Так, за результатами таємного голосування збори суддів Херсонського апеляційного суду обрали Коровайка Олександра Івановича головою суду.

Заступником голови Херсонського апеляційного суду обрано Радченка Сергія В’ячеславовича.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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