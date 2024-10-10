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Избрано руководство Херсонского апелляционного суда

12:02, 10 октября 2024
Суд возглавил Александр Коровайко, его заместителем стал Сергей Радченко.
Избрано руководство Херсонского апелляционного суда
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В Херсонском апелляционном суде состоялось общее собрание судей. Об этом сообщает судебное учреждение.

В ходе собрания решался вопрос об избрании судей на административные должности.

Так, по результатам тайного голосования собрание судей Херсонского апелляционного суда избрало Коровайко Александра Ивановича председателем суда.

Заместителем председателя Херсонского апелляционного суда избран Радченко Сергей Вячеславович.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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