Гражданин рф просил определить ему дополнительный срок в 1 год для отчуждения земельного участка в Украине — что решил суд

Истец поехал в рф для решения вопросов с продажей квартиры и получением пенсии, но не смог вернуться в Украину из-за войны, что привело к пропуску сроков для отчуждения земли, хотя прокурор считает, что он имел возможность выполнить обязательства через доверенных лиц или вернуться через третьи страны.

Гражданин рф обратился в местный суд с иском, в котором просил определить ему дополнительный срок в один год для отчуждения земельного участка в Украине. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Он объяснил, что 16 февраля 2022 года получил свидетельство о праве на наследство, состоящий из земельного участка площадью 2,5387 га, расположенного на территории Полонской ОТГ, с целевым назначением – для ведения товарного сельскохозяйственного производства. После оформления наследственных прав поехал в рф, чтобы уладить вопрос с продажей там квартиры и получением пенсии и намеревался вернуться, однако не смог пересечь границу из-за начала полномасштабной войны. Поэтому пропустил срок для исполнения обязательства по отчуждению земли.

Полонский районный суд Хмельницкой области в иске отказал. Исходил из того, что гражданин рф не был лишен возможности дать поручение на отчуждение унаследованного земельного участка в предусмотренный законом срок.

Владелец земли обжаловал решение первой инстанции в апелляционный суд: просил его отменить и удовлетворить иск. Считал, что суд не учел, что он – гражданин рф и в связи с вооруженной агрессией против Украины не имел возможности своевременно исполнить обязанность по отчуждению принадлежащего ему земельного участка и это является основанием для продления срока.

По мнению прокурора, наследник имел возможность отчуждать земельный участок в пределах сроков через доверенных лиц или сам мог вернуться в Украину через третьи страны.

Коллегия судей апелляционного суда отметила, что по украинскому законодательству земли сельскохозяйственного назначения на постоянной основе могут принадлежать только гражданину Украины.

Следовательно, суд первой инстанции правильно констатировал, что истец, как иностранный гражданин, не исполнил обязанности по отчуждению принадлежащего ему земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение года с момента приобретения права собственности на него 16 февраля 2022 года (годовой срок истек 16 февраля 2023 года).

«Суд не принимает во внимание объяснение истца о том, что он пропустил установленный законом годовой срок в связи с тем, что не имел возможности приехать в Украину, поскольку, как усматривается из материалов дела, на основании доверенности уполномочил своего представителя осуществить отчуждение земельного участка, поэтому последний мог воспользоваться своим правом по отчуждению земли через своего уполномоченного представителя», – отметил апелляционный суд, указав, что доказательств обращения к нотариусу с этой целью по делу нет.

ХАС также обратил внимание, что ссылка апеллянта на возможность продления срока для отчуждения земельного участка необоснованна, поскольку нормы статей 81, 84, 140, 145 Земельного кодекса Украины являются императивными, регламентируют порядок и срок отчуждения земельного участка иностранным гражданином, отсчитываемый с момента перехода такого права и этот срок – преклюзивный и не может изменяться.

Коллегия судей признала решение местного суда законным и обоснованным и отклонила апелляционную жалобу землевладельца.

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