Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Громадянин рф просив визначити йому додатковий строк в 1 рік для відчуження земельної ділянки в Україні — що вирішив суд

12:45, 10 жовтня 2024
Позивач поїхав до рф для вирішення питань з продажем квартири та отриманням пенсії, але не зміг повернутися в Україну через війну, що призвело до пропуску строків для відчуження землі, хоча прокурор вважає, що він мав можливість виконати зобов’язання через довірених осіб або повернутися через треті країни.
Громадянин рф просив визначити йому додатковий строк в 1 рік для відчуження земельної ділянки в Україні — що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянин рф звернувся до місцевого суду з позовом, в якому просив визначити йому додатковий строк в один рік для відчуження земельної ділянки в Україні. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Він пояснив, що 16 лютого 2022 року одержав свідоцтво про право на спадщину, яка складається із земельної ділянки площею 2,5387 га, розташованої на території Полонської ОТГ, з цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Після оформлення спадкових прав поїхав до росії, щоб владнати питання з продажем там квартири й отриманням пенсії та мав намір повернутися, проте не зміг перетнути кордон через початок повномасштабної війни. Тому пропустив строк для виконання зобов’язання щодо відчуження землі.

Полонський районний суд Хмельницької області у позові відмовив. Виходив з того, що громадянин рф не був позбавлений можливості надати доручення на відчуження успадкованої земельної ділянки у передбачений законом строк.

Власник землі оскаржив рішення суду першої інстанції до апеляційного суду: просив його скасувати та задовольнити позов. Уважав, суд не врахував, що він – громадянин росії та у зв`язку зі збройною агресією проти України не мав можливості своєчасно виконати обов`язок щодо відчуження належної йому земельної ділянки й це є підставою для продовження строку.

На думку прокурора, спадкоємець мав можливість відчужити земельну ділянку в межах строків через довірених осіб або ж сам міг повернутися до України через треті країни.

Колегія суддів апеляційного суду зауважила, що за українським законодавством землі сільськогосподарського призначення на постійній основі можуть належати тільки громадянинові України.

Відтак суд першої інстанції правильно констатував, що позивач, як іноземний громадянин, не виконав обов`язку щодо відчуження належної йому земельної ділянки сільськогосподарського призначення протягом року з моменту набуття права власності на нього 16 лютого 2022 року (річний строк сплинув 16 лютого 2023 року).

«Суд не бере до уваги пояснення позивача про те, що він пропустив встановлений законом річний строк у зв`язку з тим, що не мав можливості приїхати до України, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, на підставі довіреності уповноважив свого представника здійснити відчуження земельної ділянки, а тому останній міг скористатися своїм правом по відчуженню землі через свого уповноваженого представника», – зазначив апеляційний суд, вказавши, що доказів звернення до нотаріуса з цією метою у справі немає.

ХАС також звернув увагу, що посилання апелянта на можливість продовження строку для відчуження земельної ділянки є необґрунтованим, оскільки норми статей 81, 84, 140, 145 Земельного кодексу України є імперативними, регламентують порядок і строк відчуження земельної ділянки іноземним громадянином, що відраховується з моменту переходу такого права і цей строк – преклюзивний та не може змінюватися.

Тож колегія суддів визнала рішення місцевого суду законним і обґрунтованим та відхилила апеляційну скаргу землевласника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Під час голосування за підвищення податків була провалена правка про визначення, хто і як є платником військового збору, що ламає логіку закону

Поправка, яка передбачала, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування, була провалена у пленарному залі, що ставить під сумнів фінальну редакцію проекту про підвищення податків.

Іноземців зможуть приймати до розвідки та на посади офіцерського складу у ЗСУ – Рада ухвалила закон

Співробітником розвідувального органу зможе бути особа, яка має громадянство іноземної держави або особа без громадянства.

Нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили зі складу комітетів

Верховна Рада відкликала нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка, які знаходяться у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.

Верховна Рада прийняла закон про підвищення податків – військовий збір з зарплат буде 5%

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5% з 1 жовтня.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області