В Полтаве неизвестные подожгли здание налоговой службы

Огонь повредил здание управления ГНС и банкомат, полиция расследует возможную связь с российскими спецслужбами.

Источник фото: suspilne.media

В ночь на 15 октября в Полтаве неизвестные подожгли здание управления государственной налоговой службы. Полиция начала поиски виновников этого инцидента. Об этом сообщает «Суспільне».

Как сообщил представитель Полтавского районного управления полиции Василий Зуб, в результате поджога пострадали двери главного входа и банкомат, расположенный рядом. Больше всего огонь повредил нижнюю часть входных конструкций, а также оставил следы на ковриках.

И.о. начальника областного управления Государственной налоговой службы Алла Рябкова высказала предположение, что поджог может быть связан с деятельностью российских спецслужб, которые пытаются подорвать стабильность в стране и сеять страх среди населения. «Это та же ситуация, которая имеет место с поджогом автомобилей военнослужащих», - отметила она.

Правоохранители открыли уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины, касающейся «умышленного уничтожения или повреждения имущества». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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