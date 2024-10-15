У Полтаві невідомі підпалили будівлю податкової служби

Вогонь пошкодив будівлю управління ДПС та банкомат, поліція розслідує можливий зв'язок з російськими спецслужбами.

Джерело фото: suspilne.media

У ніч на 15 жовтня в Полтаві невідомі підпалили будівлю управління державної податкової служби. Поліція розпочала пошуки винуватців цього інциденту. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, внаслідок підпалу постраждали двері головного входу та банкомат, що розташований поруч. Найбільше вогонь пошкодив нижню частину вхідних конструкцій, а також залишив сліди на килимках.

В.о. начальника обласного управління Державної податкової служби Алла Рябкова висловила припущення, що підпал може бути пов'язаний з діяльністю російських спецслужб, які намагаються підірвати стабільність у країні і сіяти страх серед населення. «Це та сама ситуація, яка має місце з підпалом автомобілів військовослужбовців» — зазначила вона.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України, що стосується «умисного знищення або пошкодження майна». За дане правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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