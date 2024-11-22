Суд вынес приговр депутату, подорвавшему гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Источник фото: ОГП

Суд приговорил к пожизненному заключению депутата Керецковского сельского совета на Закарпатье, который совершил теракт в здании госучреждения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«15 декабря 2023 года он подорвал в сессионном зале сельсовета три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. В результате взрывов пострадали 26 граждан, а двое из них впоследствии умерли от тяжелых ранений. Один из мужчин умер на следующий день после теракта, а второй – через месяц», - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина заранее подготовился к преступлению. В СБУ отмечают, что сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы купить боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме.

«В день заседания сельсовета депутат принес боевые средства поражения в помещение госучреждения. Ненадолго покинув помещение сессионного зала, он привел гранаты в боевую готовность. Вернувшись назад, злоумышленник достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол комнаты, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета», - говорится в сообщении.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели людей); ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

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