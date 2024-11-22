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Суд виніс вирок депутату, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

15:05, 22 листопада 2024
Чоловіка приговорили до довічного позбавлення волі.
Суд виніс вирок депутату, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті
Джерело фото: ОГП
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Суд засудив до довічного ув'язнення депутата Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Про це повідомила Служба безпеки України.

«15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень. Один із чоловіків помер наступного дня після теракту, а другий – через місяць», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік заздалегідь підготувався до злочину. В СБУ зазначають, що спочатку він задіяв власні зв'язки в кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному будинку.

«У день засідання сільради депутат приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх зі кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради», - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей); ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

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