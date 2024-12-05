В Украине сокращают графики отключений света после массированных обстрелов

В Украине улучшается ситуация с энергоснабжением благодаря активным ремонтам.

В Украине графики отключений электроэнергии, введенные в ноябре из-за массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются благодаря активным ремонтным работам. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Колесник отметил, что благодаря постоянным ремонтным работам уменьшается продолжительность отключений.

«По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются», - сказал Колесник.

Однако по его словам, существует постоянный риск обстрелов энергетических объектов, что может влиять на стабильность энергоснабжения.

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