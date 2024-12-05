В Україні скорочують графіки відключень світла після масованих обстрілів

В Україні покращується ситуація з енергопостачанням завдяки активним ремонтам.

В Україні графіки відключень електроенергії, введені в листопаді через масовані ракетні обстріли, поступово скорочуються завдяки активним ремонтним роботам. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Колісник зазначив, що завдяки постійним ремонтним роботам зменшується тривалість відключень.

«За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються», - сказав Колісник.

Однак за його словами, існує постійний ризик обстрілів енергетичних об'єктів, що може впливати на стабільність енергопостачання.

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