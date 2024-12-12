В Запорожской области объявили о принудительной эвакуации из Малой Токмачки

Фото: slovoidilo.ua

Из-за обострения обстрелов на Ореховском направлении в Запорожской области принудительной эвакуации подлежит население села Малая Токмачка, находящегося на линии соприкосновения. По словам начальника отдела региональной полиции Александра Кривенко, решение об эвакуации принято в связи с повышенным уровнем опасности для местных жителей.

На данный момент полицией уже эвакуированы 22 человека из Малой Токмачки, еще семеро выехали самостоятельно. В селе остаются 16 человек.

Кроме этого, в ряде других населенных пунктов Запорожской области, таких как Гуляйполе, Степногорск, Новопавловка, Преображенка и Егоровка, принудительной эвакуации подлежат дети. С этих территорий уже эвакуированы 54 ребенка вместе с родителями.

Всего, по данным ГУ Нацполиции Запорожской области, на территориях, где продолжаются активные боевые действия, до сих пор остаются более 8 тысяч человек.

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