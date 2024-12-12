В Ровенской области за добычу янтаря на территории заповедника молодой человек получил тюремный срок

За незаконную добычу янтаря житель Ровенской области получил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев заключения.

В Ровенской судили молодого человека за добычу янтаря на территориях природно-заповедного фонда. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, но с учетом предыдущего приговора за кражи назначил окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев заключения.

Как сообщается, жителя поселка Клесив, которому было 18 лет, разоблачили в марте 2023 года. Он с группой лиц с помощью мотопомпы добывал янтарь на территории урочища «Баньки» в пределах природного заповедника.

Кроме того, в ноябре прошлого года его остановили правоохранители и в ходе поверхностной проверки обнаружили у него пакет из 3 кг янтаря без документов.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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