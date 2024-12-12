На Рівненщині за видобуток бурштину на території заповідника молодик отримав тюремний строк

За незаконний видобуток бурштину житель Рівненщини отримав покарання у вигляді 5 років і 6 місяців ув’язнення.

На Рівненщині судили молодика за видобуток бурштину на територіях природно-заповідного фонду. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Суд засудив його до 4 років позбавлення волі, але з урахуванням попереднього вироку за крадіжки призначив остаточне покарання у вигляді 5 років і 6 місяців ув’язнення.

Як повідомляється,жителя селища Клесів, якому було 18 років, викрили у березні 2023 року. Він із групою осіб за допомогою мотопомпи видобував бурштин на території урочища «Баньки», в межах природного заповідника.

Крім того, в листопаді минулого року його зупинили правоохоронці та в ході поверхневої перевірки виявили у нього пакет із 3 кг бурштину без жодних документів.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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