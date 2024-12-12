Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Вища рада правосуддя 12 грудня 2024 року призначила першого в історії керівника Служби дисциплінарних інспекторів.
Керівником Служби дисциплінарних інспекторів строком на 5 років призначений Кузик Тарас Миронович, який наразі є заступником керівника апарату Київського окружного адміністративного суду.
Кандидатуру Тараса Кузика підтримала абсолютна більшість членів Вищої ради правосуддя – 11 голосів «за».
«Проти» призначення Тараса Кузика на посаду керівника СДІ проголосували члени ВРП Роман Маселко та Олег Кандзюба.
Інший претендент на посаду керівника СДІ – адвокат В’ячеслав Плескач, отримав лише один голос на свою підтримку.
«Проти» призначення В’ячеслава Плескача висловилися 12 членів ВРП, а «за» проголосувала лише член Ради правосуддя Оксана Кваша.
Нагадаємо, що раніше Рада правосуддя визначила, що 23 грудня Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою процесуальну діяльність.
Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою діяльність у неповному складі – призначені на свої посади керівник, заступник керівника СДІ (помічник судді та адвокат Вікторія Недибалюк), а також 21 дисциплінарний інспектор (по штату має бути 24 інспектора).
Автор В’ячеслав Хрипун
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