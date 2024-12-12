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Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

16:02, 12 грудня 2024
Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.
Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів
Джерело фото - ВРП
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Вища рада правосуддя 12 грудня 2024 року призначила першого в історії керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Керівником Служби дисциплінарних інспекторів строком на 5 років призначений Кузик Тарас Миронович, який наразі є заступником керівника апарату Київського окружного адміністративного суду.

Кандидатуру Тараса Кузика підтримала абсолютна більшість членів Вищої ради правосуддя – 11 голосів «за».

«Проти» призначення Тараса Кузика на посаду керівника СДІ проголосували члени ВРП Роман Маселко та Олег Кандзюба.

Інший претендент на посаду керівника СДІ – адвокат В’ячеслав Плескач, отримав лише один голос на свою підтримку.

«Проти» призначення В’ячеслава Плескача висловилися 12 членів ВРП, а «за» проголосувала лише член Ради правосуддя Оксана Кваша.

Нагадаємо, що раніше Рада правосуддя визначила, що 23 грудня Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою процесуальну діяльність.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою діяльність у неповному складі – призначені на свої посади керівник, заступник керівника СДІ (помічник судді та адвокат Вікторія Недибалюк), а також 21 дисциплінарний інспектор (по штату має бути 24 інспектора).

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВРП Служба дисциплінарних інспекторів

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