Я хочу досягти згоди, і єдиний спосіб досягти її – не кидати Україну – Дональд Трамп

Трамп каже, що використає підтримку України США як важіль впливу проти Росії у переговорах про припинення війни – TIME.

Журнал TIME визнав обраного Президента США Дональда Трампа «Людиною року». Про це стало відомо 12 грудня.

Як зазначив Трамп у коментарях TIME, «Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною». «Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається», - цитує його видання.

TIME зазначає, що Трамп розкритикував Київ за запуски американських ракет по території Росії минулого місяця. «Я категорично не згоден з відправкою ракет на сотні миль углиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її» - зазначив Трамп.

Разом з тим, як вказує видання, коли його запитують, чи покине він Україну, чи ні, Трамп каже, що використає підтримку України США як важіль впливу проти Росії у переговорах про припинення війни.

«Я хочу досягти згоди, і єдиний спосіб досягти згоди – це не кидати», підкреслив Трамп.

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