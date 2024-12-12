Практика судов
  1. В мире

Я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь его – не бросать Украину – Дональд Трамп

15:58, 12 декабря 2024
Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны – TIME.
Я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь его – не бросать Украину – Дональд Трамп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Журнал TIME признал избранного Президента США Дональда Трампа «Человеком года». Об этом стало известно 12 декабря.

Как отметил Трамп в комментариях TIME, «Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной». «Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это происходящее безумие», - цитирует его издание.

TIME отмечает, что Трамп подверг критике Киев за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее», - отметил Трамп.

Вместе с тем, как указывает издание, когда его спрашивают, покинет ли он Украину или нет, Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны.

«Я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь согласия – это не бросать», подчеркнул Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.

Увольнение Всеволода Князева остается в силе – Большая Палата Верховного Суда приняла решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВСП об увольнении Князева от должности судьи Верховного Суда.

Запрет ношения георгиевской ленты не составляет нарушения права на свободу выражения взглядов — ЕСПЧ

ЕСПЧ признал, что Украина не нарушила статью 10 ЕКПЧ, поскольку георгиевская лента стала сильным символом, ассоциируемым с агрессором, и введение запрета на ее ношение имеет четкую ссылку на драматические события, влияющие на страну.

Марк Цукерберг пожертвовал 1 миллион долларов инаугурационному фонду Трампа – CNN

Генеральный директор Марк Цукерберг пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, ранее обвинившим Meta в цензуре.

Впервые в истории судебной власти действующие судьи будут соперничать за вакантные должности с кандидатами на должности судей

Однако действующие судьи еще должны удачно сдать квалификационный экзамен.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді