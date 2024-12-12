Я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь его – не бросать Украину – Дональд Трамп

Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны – TIME.

Журнал TIME признал избранного Президента США Дональда Трампа «Человеком года». Об этом стало известно 12 декабря.

Как отметил Трамп в комментариях TIME, «Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной». «Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это происходящее безумие», - цитирует его издание.

TIME отмечает, что Трамп подверг критике Киев за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее», - отметил Трамп.

Вместе с тем, как указывает издание, когда его спрашивают, покинет ли он Украину или нет, Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны.

«Я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь согласия – это не бросать», подчеркнул Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.