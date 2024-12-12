Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.

Источник фото — ВСП

Высший совет правосудия 12 декабря 2024 года назначил первого в истории руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Руководителем Службы дисциплинарных инспекторов сроком на 5 лет назначен Кузик Тарас Миронович, который сейчас работает заместителем руководителя аппарата Киевского окружного административного суда.

Кандидатуру Тараса Кузика поддержало абсолютное большинство членов Высшего совета правосудия – 11 голосов «за».

«Против» назначения Тараса Кузика на должность руководителя СДИ проголосовали члены ВСП Роман Маселко и Олег Кандзюба.

Другой претендент на должность руководителя СДИ – адвокат Вячеслав Плескач получил только один голос в свою поддержку.

«Против» назначения Вячеслава Плескача высказались 12 членов ВСП, а «за» проголосовала только член Совета правосудия Оксана Кваша.

Напомним, ранее Совет правосудия определил, что 23 декабря Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою процессуальную деятельность.

Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою деятельность в неполном составе – назначены на свои должности руководитель, заместитель руководителя СДИ (помощник судьи и адвокат Виктория Недыбалюк), а также 21 дисциплинарный инспектор (по штату должно быть 24 инспектора).

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.