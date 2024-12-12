Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

16:02, 12 декабря 2024
Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.
Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов
Источник фото — ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 12 декабря 2024 года назначил первого в истории руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Руководителем Службы дисциплинарных инспекторов сроком на 5 лет назначен Кузик Тарас Миронович, который сейчас работает заместителем руководителя аппарата Киевского окружного административного суда.

Кандидатуру Тараса Кузика поддержало абсолютное большинство членов Высшего совета правосудия – 11 голосов «за».

«Против» назначения Тараса Кузика на должность руководителя СДИ проголосовали члены ВСП Роман Маселко и Олег Кандзюба.

Другой претендент на должность руководителя СДИ – адвокат Вячеслав Плескач получил только один голос в свою поддержку.

«Против» назначения Вячеслава Плескача высказались 12 членов ВСП, а «за» проголосовала только член Совета правосудия Оксана Кваша.

Напомним, ранее Совет правосудия определил, что 23 декабря Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою процессуальную деятельность.

Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою деятельность в неполном составе – назначены на свои должности руководитель, заместитель руководителя СДИ (помощник судьи и адвокат Виктория Недыбалюк), а также 21 дисциплинарный инспектор (по штату должно быть 24 инспектора).

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия назначил руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Первым руководителем в истории Службы дисциплинарных инспекторов стал заместитель руководителя аппарата суда Тарас Кузик.

Увольнение Всеволода Князева остается в силе – Большая Палата Верховного Суда приняла решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВСП об увольнении Князева от должности судьи Верховного Суда.

Запрет ношения георгиевской ленты не составляет нарушения права на свободу выражения взглядов — ЕСПЧ

ЕСПЧ признал, что Украина не нарушила статью 10 ЕКПЧ, поскольку георгиевская лента стала сильным символом, ассоциируемым с агрессором, и введение запрета на ее ношение имеет четкую ссылку на драматические события, влияющие на страну.

Марк Цукерберг пожертвовал 1 миллион долларов инаугурационному фонду Трампа – CNN

Генеральный директор Марк Цукерберг пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, ранее обвинившим Meta в цензуре.

Впервые в истории судебной власти действующие судьи будут соперничать за вакантные должности с кандидатами на должности судей

Однако действующие судьи еще должны удачно сдать квалификационный экзамен.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді