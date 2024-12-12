На Запоріжжі оголосили про примусову евакуацію з Малої Токмачки

На Запоріжжі понад 8 тисяч осіб залишаються в зоні бойових дій, евакуація триває.

Фото: slovoidilo.ua

Через загострення обстрілів на Оріхівському напрямку в Запорізькій області примусовій евакуації підлягає населення села Мала Токмачка, що знаходиться на лінії зіткнення. За словами начальника відділу регіональної поліції Олександра Кривенка, рішення про евакуацію ухвалено у зв’язку з підвищеним рівнем небезпеки для місцевих жителів.

На даний момент поліцією вже евакуйовано 22 особи з Малої Токмачки, ще семеро виїхали самостійно. В селі залишаються 16 осіб.

Окрім цього, у низці інших населених пунктів Запорізької області, таких як Гуляйполе, Степногірськ, Новопавлівка, Преображенка та Єгорівка, примусовій евакуації підлягають діти. З цих територій вже евакуйовано 54 дитини разом з батьками.

Загалом, за даними ГУ Нацполіції Запорізької області, на територіях, де тривають активні бойові дії, досі залишаються понад 8 тисяч осіб.

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