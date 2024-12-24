ВСП не рассмотрела жалобу экс-главы ОАСК на решение Третьей дисциплинарной палаты ВСП

Такое предложение на рассмотрение ВСП внес его председатель Григорий Усик в связи с отсутствием кворума для рассмотрения этого вопроса.

Высший совет правосудия снял с рассмотрения сегодняшнего заседания жалобу Павла Вовка на решение Третьей дисциплинарной палаты ВСП от 13 ноября 2024 № 3300/3дп/15-24. Такое предложение на рассмотрение ВСП внес его председатель Григорий Усик в связи с отсутствием кворума для рассмотрения этого вопроса.

Як раніше зазначалося, у цій справі скаржник після призначення парламентом членом ВРП виступає у ролі «судді над суддями», а доповідачем є колишній прокурор, отже, виникло питання, чи відповідає це висновку Консультативної ради європейських суддів щодо застосування дисциплінарної відповідальності суддів.

Коментуючи дану ситуацію, суддя ОАСК Павло Вовк зазначив, що «незрозумілим є питання, як ВРП вираховує необхідний для розгляду моєї справи кворум. При цьому особа фактично позбавлена можливості зʼясувати це питання».

«Закон України «Про ВРП» чітко визначає, що у розгляді скарги не беруть участі члени ВРП, які входять до Дисциплінарної палати, що ухвалила оскаржуване рішення. В моєму випадку це Кандзюба О.В., Лук’янов Д.В., Плахтій І.Б., Попікова О.В. та Сасевич О.М. Водночас, у прийнятті рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП від 13 листопада 2024 року № 3300/3дп/15-24 брала також участь член Першої Дисциплінарної палати ВРП Котелевець А.В., яка, відповідно до розпорядження Голови ВРП Усика Г.І. від 12.11.2024 № 54/0/2-24 залучена до роботи Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Тобто, в силу положень всі вказані вище члени ВРП не можуть брати будь-якої участі у розгляді пленарним складом ВРП питання щодо моєї скарги на рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП від 13 листопада 2024 року № 3300/3дп/15-24.

Не могло бути залишеним поза увагою, як доповідач у справі, ставить це питання до порядку денного, без попереднього розгляду на засіданні ВРП відводу щодо себе, адже за інших обставин до цього часу (до розгляду відводу) він не може вважатися неупередженим (відповідно до положень пункту 8.1 Регламенту, з моменту подання і до розгляду заяви про відвід (самовідвід) член Ради не вчиняє дій і не ухвалює рішень у відповідній справі).

Також подив викликає те, що у засіданні ВРП бере участь її член Маселко Р.А., який власне і є скаржником у даному дисциплінарному провадженні. І не лише бере участь у обговоренні питання формування порядку денного, у тому числі щодо можливого включення до нього розгляду моєї скарги на рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП, але й голосує щодо даного питання, незважаючи на явний конфлікт інтересів.

Під час засідання я намагався з’ясувати цю інформацію, проте Голова ВРП прогнозовано не вважав за необхідне надати відповіді на поставлені мною питання, що викликало явно схвальну реакцію у члена ВРП Маселка Р.А., скарги якого здебільшого цей орган пріоритизує та розглядає.

А тому мною будуть направлені відповідні письмові запити на адресу ВРП, адже як учасник даної справи я маю право володіти цією інформацією, як мінімум щоб розуміти, чи необхідно буде мені готувати відповідні відводи вказаним членам ВРП» - зазначив Павло Вовк.

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