В Киеве завершена оцифровка всех документов из архива Бюро технической инвентаризации

Директор Департамента коммунальной собственности Киева Андрей Гудзь отметил, что оцифровка документации поможет защитить недвижимость от рейдерских действий и незаконного отчуждения.

В Киеве оцифрована вся база документов из архива Бюро технической инвентаризации (БТИ) в рамках программы «Управление объектами коммунальной собственности г. Киева». Об этом сообщил директор Департамента коммунальной собственности Киева Андрей Гудзь, передает КГГА.

По его словам, это важный шаг для сохранения архива, возможность сделать его мобильным и неуязвимым.

«Важно, что нам удалось спасти и восстановить документы, которые находились в крайне плохом состоянии. Теперь угроза их потери прошла, и они будут доступны столько, сколько нужно. Кроме того, по опыту 2022 года именно цифровизация архивов является гарантией от потери вследствие военных действий. Тогда Харьков, Чернигов, Мариуполь, Гостомель в результате российской агрессии потеряли большое количество не подлежащих восстановлению архивных документов», - заявил Андрей Гудзь.

Также он добавил, что оцифровка документации поможет защитить недвижимость от рейдерских действий и незаконного отчуждения, сделает работу БТИ более прозрачной, облегчит доступ к базам данных и уменьшит влияние человеческого фактора.

Еще Гудзь подчеркнул, что оцифровка документов – это не только защита от внешней угрозы, но и гарантированное предостережение от мошенников, которые благодаря подделке документов воруют недвижимость как у муниципальных структур, так и у частных пользователей.

«Мы не можем допустить потери уникального документарного наследия Киева – документации на недвижимое имущество столицы Украины, оригиналы которого хранятся в единственном экземпляре. Потеря документов на недвижимость может привести к рейдерству и подделке документов на недвижимое имущество с последующим его незаконным отчуждением, что недопустимо. Принципиальная позиция руководства города – спасти от рейдеров наше наследие», - заметил Гудзь.

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