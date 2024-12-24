У Києві завершено оцифрування всіх документів з архіву Бюро технічної інвентаризації

Директор Департаменту комунальної власності Києва Андрій Гудзь зазначив, що оцифрування документації допоможе захистити нерухомість від рейдерських дій і незаконного відчуження.

У Києві оцифровано всю базу документів з архіву Бюро технічної інвентаризації (БТІ) в межах програми «Управління об’єктами комунальної власності м. Києва». Про це повідомив директор Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь, передає КМДА.

За його словами, це важливий крок для збереження архіву, можливість зробити його мобільним і невразливим.

«Важливо, що нам вдалося врятувати та відновити ті документи, які перебували у вкрай поганому стані. Відтепер загроза їх втрати минула, і вони будуть доступні стільки, скільки потрібно. Крім того, за досвідом 2022 року, саме цифровізація архівів є гарантією від втрати внаслідок військових дій. Тоді Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель внаслідок російської агресії втратили велику кількість архівних документів, що не підлягають відновленню», заявив Андрій Гудзь.

Також він додав, що оцифрування документації допоможе захистити нерухомість від рейдерських дій і незаконного відчуження, зробить роботу БТІ прозорішою, полегшить доступ до баз даних та зменшить вплив людського фактору.

Ще Гудзь підкреслив, що оцифрування документів — це не тільки захист від зовнішньої загрози, а й гарантована пересторога від шахраїв, які завдяки підробці документів крадуть нерухомість як у муніципальних структур, так і у приватних користувачів.

«Ми не можемо допустити втрати унікальної документарної спадщини Києва – документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого зберігаються в єдиному екземплярі. Втрата документів на нерухомість може призвести до рейдерства та підробки документів на нерухоме майно з подальшим його незаконним відчуженням, що недопустимо. Принципова позиція керівництва міста – врятувати від рейдерів нашу спадщину», - зауважив Гудзь.

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