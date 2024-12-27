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Кабмин утвердил перечень квот и товаров, подлежащих лицензированию на 2025 год

23:12, 27 декабря 2024
Лицензирование вводится до 5 июня 2025 года.
Кабмин утвердил перечень квот и товаров, подлежащих лицензированию на 2025 год
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Кабинет Министров Украины принял постановление №1481 об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2025 год. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Зокрема, Уряд затвердив перелік товарів аграрної продукції, експорт яких підлягає ліцензуванню:

обсяг квоти для товару «Сіль, придатна для споживання людьми» за кодом згідно з УКТЗЕД 2501 00 91 00, експорт якого підлягає ліцензуванню (обсяг квоти - 0 тонн);

перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, а саме: пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) (за кодом згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 00), кукурудзи (за кодом згідно з УКТЗЕД 1005 90 00 00), насіння ріпаку або кользи (за кодами згідно з УКТЗЕД 1205 10 90 00, 1205 90 00), насіння соняшнику (за кодами згідно з УКТЗЕД 1206 00 91 00, 1206 00 99 00).

Режим ліцензування зазначених товарів застосовується тоді, коли країною призначення товарів є Республіка Болгарія, Румунія, Словацька Республіка, Угорщина та Республіка Польща, незалежно від країни реєстрації нерезидента-контрагента згідно з зовнішньоекономічним контрактом

Розгляд заявок на одержання ліцензій та видача ліцензій здійснює Міністерство економіки України на підставі погоджень, що надаються Міністерством аграрної політики України після двосторонніх консультацій з партнерами, які виявили готовність до консультацій.

Крім того, постановою затверджений обсяг квот на наступний перелік товарів сільськогосподарського виробництва:

обсяг квоти для товару «Цукор», експорт якого до держав-членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню (обсяг квоти – 107 238,62 тонни).

Ліцензування запроваджується до 5 червня 2025 року. Обсяг квоти, затвердженої для товару «Цукор», розподіляється Мінагрополітики між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам виробництва зазначеної продукції за вересень — грудень 2024 р., підтвердженим завіреними заявником — суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або уповноваженою ним особою копіями форм державного статистичного спостереження № 1-П (місячна) за відповідні місяці 2024 року. Інформація про фактичні обсяги виробництва зазначеної продукції за вересень — грудень 2024 р. подається експортерами зазначеної продукції до Мінагрополітики із підтвердними документами до 20 січня 2025 року.

обсяг квоти для товарів «М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domestіcus), качок, гусей, цесарок» (обсяг квоти - 55 536,17 тонни) та «М’ясо індиків та їстівні субпродукти індиків» (обсяг квоти – 1 565 тонн), експорт яких до держав-членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню. Ліцензування запроваджується до 5 червня 2025 року.

обсяг квот, затверджених для товару «М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domestіcus), качок, гусей, цесарок», за 2 винятком резервного обсягу квоти в обсязі 1165 тонн для нових експортерів, та для товару «М’ясо індиків та їстівні субпродукти індиків», розподіляється Мінагрополітики між експортерами зазначених товарів відповідно пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до держав — членів Європейського Союзу за 10 місяців 2024 р. (січень — жовтень 2024 року).

Інформація про фактичні обсяги експорту зазначеної продукції за 10 місяців 2024 р. подається експортерами до Мінагрополітики із підтвердними документами до 6 січня 2025 року. Резервний обсяг квоти (1165 тонн) розподіляється між експортерами, які не здійснювали експорт зазначеної продукції, за 10 місяців 2024 року. За умови наявності невикористаного залишку обсягу квоти станом на 1 квітня 2025 р. вона розподіляється між експортерами м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці: курей свійських (Gallus domestіcus), качок, гусей, цесарок, в тому числі м’яса індиків та їстівних субпродуктів індиків, пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до держав — членів Європейського Союзу за І квартал 2025 року.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року.

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Кабинет Министров Украины

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