В Житомирской области будут судить экс-налоговика, который получил 700 тыс грн зарплаты якобы находясь на фронте

На службу чиновник не прибыл, а все время находился дома.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя одного из управлений Государственной налоговой службы Житомирской области, который обманом незаконно получал зарплату.

Еще в июне 2022 года чиновник сообщил руководству, что заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской теробщины, получив необходимые бумаги, мужчину отпустили в защиту страны с сохранением среднемесячной заработной платы.

Но на службу чиновник не прибыл, а все это время находился дома. Таким образом почти за два года такой «службы» мужчина смог незаконно получить 700 тыс. грн зарплаты в налоговой.

После начала расследования ГБР и выяснения обстоятельств дела его сразу уволили.

Он обвиняется в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных в больших размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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