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На Житомирщині судитимуть експодатківця, який отримав 700 тис грн зарплати нібито перебуваючи на фронті

14:24, 31 грудня 2024
На службу чиновник не прибув, а натомість весь час знаходився вдома.
На Житомирщині судитимуть експодатківця, який отримав 700 тис грн зарплати нібито перебуваючи на фронті
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Держане бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо екскерівника одного з управлінь Державної податкової служби Житомирської області, який обманом незаконно отримував зарплату.

Ще у червні 2022 року чиновник повідомив керівництву, що уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської тергромади. Отримавши необхідні папери, чоловіка відпустили на захист країни із збереженням середньомісячної заробітної плати.

Але на службу чиновник не прибув, а натомість весь цей час знаходився вдома. Таким чином майже за два роки такої «служби» чоловік зміг незаконно отримати 700 тис. грн зарплати в податковій.

Після початку розслідування ДБР та з’ясування обставин справи його одразу звільнили.

Він обвинувачується у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

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суд податкова ДБР

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