Аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации

Аэропорт уже разработал операционный документ эвакуации пассажиров и проводит постоянную тренировку процедур эвакуации людей.

Фото: mc.today

В Международном аэропорту «Львов» изучают возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности. Соответствующее заявление появилось в пресс-службе аэропорта.

«Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт разработал операционный документ эвакуации пассажиров и проводится постоянная тренировка процедур эвакуации людей.

Также во время действия военного положения в аэропорту оптимизировали штат работников. Персонал, обслуживающий аэропорт, состоит из 30% от довоенного времени.

«Оставшиеся работники поддерживают соответствующий уровень квалификации и будут готовы во время возобновления полетов обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов», - добавили в аэропорту «Львов».

Напомним, ранее замминистра финансов Александр Кава заявил, что авиасообщение в Украине может возобновиться еще до завершения боевых действий, но все будет зависеть от развития ситуации на фронте.

Также сообщалось, что до конца января 2025 года в Украине могут возобновить авиаполеты в одном из аэропортов – «Львов» или «Борисполь».

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