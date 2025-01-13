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Аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації

20:44, 13 січня 2025
Аеропорт вже розробив операційний документ евакуації пасажирів й проводить постійні тренування процедур евакуації людей.
Аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації
Фото: mc.today
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У Міжнародному аеропорту «Львів» вивчають можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час воєнного стану за умови забезпечення безпеки. Відповідна заява з’явилася у пресслужбі аеропорту.

«Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану (воєнного стану, - ред) за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що аеропорт розробив операційний документ евакуації пасажирів й проводяться постійні тренування процедур евакуації людей.

Також впродовж дії воєнного стану в аеропорту оптимізували штат працівників. Персонал який обслуговує аеропорт, складається з 30% від довоєнного часу.

«Працівники, які залишилися підтримують відповідний рівень кваліфікації і будуть готові в час відновлення польотів забезпечити якісне обслуговування невеликої кількості авіарейсів», - додали у аеропорті «Львів».

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися ще до завершення бойових дій, але все залежатиме від розвитку ситуації на фронті.

Також повідомлялося, що до кінця січня 2025 року в Україні можуть відновити авіапольоти в одному з аеропортів — «Львів» або «Бориспіль».

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Львів

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