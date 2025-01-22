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МВД предлагает изменить правила доставки водительских удостоверений и номерных знаков

07:36, 22 января 2025
Правительство урегулировало выбор почтового оператора для доставки водительских удостоверений и усовершенствовало процедуру снятия с учета транспортных средств.
МВД предлагает изменить правила доставки водительских удостоверений и номерных знаков
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Министерство внутренних дел Украины инициировало изменения в два правительственных постановления, касающиеся порядка выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Изменения коснутся постановления КМУ от 08.05.1993 № 340 и постановления КМУ от 07.09.1998 № 1388, сообщает МВД Украины.

Одним из ключевых изменений является возможность выбора оператора почтовой связи для доставки водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и номерных знаков. Теперь граждане смогут воспользоваться услугами разных операторов за дополнительную плату, а не только «Укрпочты», как это было раньше. Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления.

Кроме того, владельцы транспортных средств получили право снимать свои автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении. Это позволит заключать страховые договоры на более короткий срок, от 15 дней до пяти месяцев, что упростит процедуру для тех, кто использует транспортные средства сезонно или временно не нуждается в них.

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МВД Кабинет Министров Украины водительские права

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