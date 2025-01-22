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МВС пропонує змінити правила доставки посвідчень водія та номерних знаків

07:36, 22 січня 2025
Уряд врегулював вибір поштового оператора для доставки водійських посвідчень та вдосконалив процедуру зняття з обліку транспортних засобів.
МВС пропонує змінити правила доставки посвідчень водія та номерних знаків
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Міністерство внутрішніх справ України ініціювало зміни до двох урядових постанов, що стосуються порядку видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів. Зміни торкнуться постанови КМУ від 08.05.1993 № 340 та постанови КМУ від 07.09.1998 № 1388, повідомляє МВС України.

Однією з ключових змін є можливість вибору оператора поштового зв’язку для доставки посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів і номерних знаків. Тепер громадяни зможуть скористатися послугами різних операторів за додаткову плату, а не тільки «Укрпошти», як це було раніше. Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації постанови.

Крім того, власники транспортних засобів отримали право знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі. Це дозволить укладати страхові договори на коротший термін, від 15 днів до п’яти місяців, що спростить процедуру для тих, хто використовує транспортні засоби сезонно або тимчасово не потребує їх.

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МВС Кабінет Міністрів України посвідчення водія

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