Пограничники задержали иностранца, который в грузовом поезде пытался выехать в Венгрию

Правонарушитель был обнаружен при осмотре поезда на тормозной переходной площадке в одном из последних вагонов.

Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска «Чоп (Дружба)» пограничники обнаружили в грузовом поезде сообщением «Чоп – Захонь» мужчину, который пытался скрыто от контроля пересечь украинско-венгерскую границу, прячась в конструктивной полости вагона. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Правонарушитель был обнаружен при осмотре поезда на тормозной переходной площадке в одном из последних вагонов. У него не было при себе никаких документов и представился гражданином Молдовы.

Задержанный признался пограничникам, что тщательно готовился к поездке.

«Рассчитывая, что в темноте его не будет заметно, он пришел ночью на железнодорожную станцию, залез на отстаивавшийся перед отправлением вагон и нашел полость, в которой прибыл в пункт пропуска. Таким образом, он надеялся пробраться в Венгрию, а оттуда в Бельгию, где планировал работать на строительстве», - сообщили в ГПСУ.

Задержанный доставлен в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. После установления личности он будет привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу иностранца решит суд.

Фото: dpsu.gov.ua

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