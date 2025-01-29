Прикордонники затримали іноземця, який у вантажному потягу намагався виїхати до Угорщини

Правопорушника знайшли під час огляду потяга на гальмівному перехідному майданчику у одному з останніх вагонів.

Фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску «Чоп (Дружба)» прикордонники виявили у вантажному потягу сполученням «Чоп – Захонь» чоловіка, який намагався приховано від контролю перетнути українсько-угорський кордон, ховаючись у конструктивній порожнині вагону. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Правопорушника знайшли під час огляду потяга на гальмівному перехідному майданчику у одному з останніх вагонів. Він не мав при собі жодних документів та назвався громадянином Молдови.

Затриманий зізнався прикордонникам, що ретельно готувався до подорожі.

«Розраховуючи, що у темряві його не буде помітно, він прийшов вночі на залізничну станцію, заліз на вагон, що відстоювався перед відправленням, та знайшов порожнину, в якій прибув у пункт пропуску. У такий спосіб він сподівався пробратися до Угорщини, а звідти до Бельгії, де планував працювати на будівництві», - повідомили у ДПСУ.

Затриманого доставили у прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів. Після встановлення особи його буде притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Подальшу долю іноземця вирішить суд.

Фото: dpsu.gov.ua

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