Сливала позиции ВСУ на Донетчине через своего племянника-дезертира — в Винницкой области задержали вражескую информаторку

Для получения разведданных женщина использовала своего племянника, который самовольно покинул одну из воинских частей и скрывался в Торецке.

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании очередной вражеской агентки, которая сливала позиции ВСУ в Донецкой области через своего племянника-дезертира.

Указывается, что фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.

Чтобы получать разведданные с восточного фронта, она использовала своего племянника, который был контрактником, но самовольно оставил одну из воинских частей и скрывался в Торецке.

Во время бытовых разговоров по телефону информатор выпрашивала у него информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Женщина передавала полученную информацию российскому куратору через мессенджер, а после каждого контакта с кафирами удаляла переписку в анонимном чате.

Осознавая неизбежность наказания, она сменила место жительства и переехала в Кировоградскую область, прекратив какие-либо связи с ФСБ.

Однако попытка скрыться не удалась – сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в съемной квартире.

При обыске в доме вражеской приспешницы изъяли мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда оставляла свои прокремлевские комментарии в чатах Телеграм-каналов.

СБУ сообщила ей о подозрении в распространении информации о перемещении или размещении ВСУ.

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