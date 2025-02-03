Сливала позиции ВСУ на Донетчине через своего племянника-дезертира — в Винницкой области задержали вражескую информаторку

Служба безопасности Украины сообщила о задержании очередной вражеской агентки, которая сливала позиции ВСУ в Донецкой области через своего племянника-дезертира.
Указывается, что фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.
Чтобы получать разведданные с восточного фронта, она использовала своего племянника, который был контрактником, но самовольно оставил одну из воинских частей и скрывался в Торецке.
Во время бытовых разговоров по телефону информатор выпрашивала у него информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.
Женщина передавала полученную информацию российскому куратору через мессенджер, а после каждого контакта с кафирами удаляла переписку в анонимном чате.
Осознавая неизбежность наказания, она сменила место жительства и переехала в Кировоградскую область, прекратив какие-либо связи с ФСБ.
Однако попытка скрыться не удалась – сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в съемной квартире.
При обыске в доме вражеской приспешницы изъяли мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой.
По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, когда оставляла свои прокремлевские комментарии в чатах Телеграм-каналов.
СБУ сообщила ей о подозрении в распространении информации о перемещении или размещении ВСУ.
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