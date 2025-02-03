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Зливала позиції ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира — на Вінниччині затримали ворожу інформаторку

15:30, 3 лютого 2025
Для отримання розвідданих, жінка використовувала свого племінника, який самовільно залишив одну з військових частин та переховувався у Торецьку.
Зливала позиції ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира — на Вінниччині затримали ворожу інформаторку
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Служба безпеки України повідомила про затримання чергової ворожої агентки, яка зливала позиції ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира.

Вказується, що фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ. 

Щоб отримувати розвіддані із східного фронту, вона використовувала свого племінника, який був контрактником, але самовільно залишив одну з військових частин та переховувався у Торецьку.

Під час побутових розмов по телефону інформаторка випитувала у нього інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.

Жінка передавала отриману інформацію російському куратору через месенджер, а після кожного контакту з окупантами видаляла переписку в анонімному чаті.

Усвідомлюючи неминучість покарання, вона змінила місце проживання та переїхала до Кіровоградської області, припинивши будь-які зв’язки з ФСБ.

Однак спроба сховатися не вдалася – співробітники СБУ встановили її місце перебування та затримали в орендованій квартирі.

При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

СБУ повідомила їй про підозру у поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ.

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СБУ рф Вінниця війна

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