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Украина легализует криптовалюту к лету 2025 года – Дмитрий Гетманцев

21:57, 6 февраля 2025
Криптовалюта в Украине будет облагаться налогом как инвестиционный актив – Гетманцев.
Украина легализует криптовалюту к лету 2025 года – Дмитрий Гетманцев
Фото: ukr.radio
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Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дмитрий Гетманцев сообщил, что к лету 2025 года в Украине будет официально легализована криптовалюта. Об этом депутат заявил на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», передает Mezha.Media.

По словам Гетманцева, основная часть законопроекта уже готова, и сейчас продолжаются дискуссии относительно финансового мониторинга операций и налогообложения криптовалюты. Он также уточнил, что льготного режима для криптовалют не предусмотрено, поскольку международные эксперты считают, что это может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные отрасли. Поэтому криптовалюта будет облагаться налогом на уровне других инвестиционных активов.

Один из ключевых моментов, над которым работают, - это переходный период для лиц, которые уже инвестировали в криптовалюту, но не могут доказать расходы на ее приобретение. В таком случае, после вступления в силу закона, эти лица будут вынуждены платить налог не с прибыли, а с полной суммы криптовалюты.

«Я считаю, что теоретически это должна быть Национальная комиссия по ценным бумагам. Но к сожалению, мы видим, что этот орган, у нас, в нашем конкретном государстве, не является институционально способным, чтобы овладеть соответствующими отношениями и урегулировать таким образом, как с вверенной ему отраслью справляется Национальный банк... Поэтому мы считаем все же, что на сегодняшнем этапе это должен быть Нацбанк», - сказал Гетманцев.

Законопроект о легализации криптовалют планируется рассмотреть в первом чтении в первом квартале этого года. Гетманцев заверил, что сделает все возможное, чтобы закон был принят до лета 2025 года.

«Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года (был принят - ред.)», - заявил Гетманцев.

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