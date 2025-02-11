Кабмин провел заседание — какие решения приняли 11 февраля

Правительство утверждено Положение об интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, а также утвердило Правила торгового обслуживания.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Затверджено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території. Внесено зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та до постанови КМУ від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 02.07.2014 № 234 «Про затвердження Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» та від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

- Внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України ряд об’єктів культурної спадщини національного значення у Запорізькій області та відповідно виключено зазначені пам’ятки зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970.

- Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області звʼязку, вчиненої у м. Києві 17 грудня 1992.

- Затверджено Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-комунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Положення визначає основні завдання, структуру та порядок функціонування інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (системи «Аркан»).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» та викладено у новій редакції Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України. Уточнено, яким саме науково-педагогічним працівникам надається відпустка 56 календарних днів. Приведено найменування типів закладів у відповідність до ЗУ «Про освіту» та спеціальних законів, якими визначено, що здобуття освіти здійснюється у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти. Доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників деякими новими педагогічними посадами, зокрема, посадами: заступника керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу, керівника (завідувача) дошкільного підрозділу, керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти, заступника директора з наукового, мистецького, спортивного, військового спрямування (роботи, компоненту) закладу спеціалізованої освіти, асистента викладача та асистента майстра виробничого навчання тощо.

- Установлено, що вимоги постанови КМУ від 0З.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» в частині заборони здійснювати витрати на капітальні інвестиції не поширюються на акціонерне товариство «Українська залізниця» під час здійснення у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану витрат на зазначені капітальні інвестиції за напрямами та обсягами фінансування, визначеними у Переліку напрямів капітальних інвестицій, фінансування яких дозволяється здійснювати акціонерному товариству «Українська залізниця» у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану на період до затвердження фінансового плану товариства, у загальному розмірі до 4 відсотків розміру чистих активів товариства станом на останню звітну дату. Затверджено Перелік напрямів капітальних інвестицій, фінансування яких дозволяється здійснювати акціонерному товариству «Українська залізниця» у 2025 році в умовах дії правового режиму воєнного стану на період до затвердження фінансового плану товариства, до якого, серед іншого, включено капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри), заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України; заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності; капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу; проекти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях; капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу; капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу; капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.

- Затверджено Правила торговельного обслуговування, що набирають чинності одночасно з набранням чинності ЗУ № 3153-IX «Про захист прав споживачів». Правила торговельного обслуговування визначають загальні умови до торговельного обслуговування та встановлюють умови здійснення суб’єктами господарювання торговельної та виробничо-торговельної діяльності, а також основні вимоги до торговельних приміщень. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів».

- Викладено у новій редакції Статут акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» та Положення про наглядову раду акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства, фактичного стану справ та внутрішніх процесів банку.

- Внесено зміни до розпоряджень КМУ від 03.03.2023 № 190 «Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року «Читання як життєва стратегія» та затвердження операційного плану її реалізації на 2023-2025 роки» і від 15.03.2024 № 243 «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року» у звʼязку з перейменуванням Міністерства культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

- Визначено, що державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» уповноважена проводити розрахунок максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.

- Схвалено проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту для реалізації Програми екстреного відновлення (Фаза 4), Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей і Протоколу обговорень до зазначеної Угоди. Підписання Угоди (у формі обміну нотами) дозволить залучити грантову допомогу від Уряду Японії у розмірі 8 млрд. 800 млн. японських єн, які будуть спрямовані на Програму екстреного відновлення (Фаза 4) з метою відновлення інфраструктури України.

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