Нотариусам назвали основные шаги, чтобы минимизировать риски кибератаки на компьютер

В рекомендациях назвали семь шагов, чтобы свести к минимуму риски кибератаки на компьютер.

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Комиссия Нотариальной палаты Украины по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности подготовила для нотариусов рекомендации с целью повышения уровня кибербезопасности, цифровой компетентности и соблюдения основ кибергигиены – «Основные шаги для пользователя, чтобы минимизировать риски кибератаки».

Отмечается, что сегодня нотариусы работают с большим количеством конфиденциальной информации, персональными данными, что делает их особенно уязвимыми к кибератакам.

Кибератака — это попытка злоумышленников получить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, его данным a6o получить доступ к информационным системам, базам данных, реестрам, сервисам и т.п., к которым имеет санкционированный доступ пользователь. Чтобы защитить рабочие компьютеры и минимизировать риски получения злоумышленником удаленного доступа или потери данных, предлагают следующие рекомендации:

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