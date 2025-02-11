Практика судов
  1. В Украине

Нотариусам назвали основные шаги, чтобы минимизировать риски кибератаки на компьютер

18:44, 11 февраля 2025
В рекомендациях назвали семь шагов, чтобы свести к минимуму риски кибератаки на компьютер.
Нотариусам назвали основные шаги, чтобы минимизировать риски кибератаки на компьютер
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комиссия Нотариальной палаты Украины по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности подготовила для нотариусов рекомендации с целью повышения уровня кибербезопасности, цифровой компетентности и соблюдения основ кибергигиены – «Основные шаги для пользователя, чтобы минимизировать риски кибератаки».

Отмечается, что сегодня нотариусы работают с большим количеством конфиденциальной информации, персональными данными, что делает их особенно уязвимыми к кибератакам.

Кибератака — это попытка злоумышленников получить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, его данным a6o получить доступ к информационным системам, базам данных, реестрам, сервисам и т.п., к которым имеет санкционированный доступ пользователь. Чтобы защитить рабочие компьютеры и минимизировать риски получения злоумышленником удаленного доступа или потери данных, предлагают следующие рекомендации:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Верховная Рада провалила законопроект о передаче данных о кредитах граждан за границу – его направили на всенародное обсуждение

Поскольку предложения принять или вернуть назад субъекту законодательной инициативы не набрали голоса, депутаты решили направить этот законопроект на всенародное обсуждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео