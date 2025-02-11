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Нотаріусам назвали основні кроки, щоб мінімізувати ризики кібератаки на комп’ютер

18:44, 11 лютого 2025
У рекомендаціях назвали сім кроків, щоб мінімізувати ризики кібератаки на комп’ютер.
Нотаріусам назвали основні кроки, щоб мінімізувати ризики кібератаки на комп’ютер
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Комісія Нотаріальної палати України з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності підготувала для нотаріусів рекомендації з метою підвищення рівня кібербезпеки, цифрової компетентності та дотримання основ кібергігієни – «Основні кроки для користувача, щоб мінімізувати ризики кібератаки на комп’ютер».

Зазначається, що сьогодні нотаріуси працюють з великою кількістю конфіденційної інформації, персональними даними, що робить ïx особливо вразливими до кібератак.

Кібератака — це спроба зловмисників отримати несанкціонований доступ до комп'ютера користувача, його даних a6o отримати доступ до інформаційних систем, баз даних, реєстрів, сервісів тощо, до яких має санкціонований доступ користувач. Щоб захистити свої робочі комп'ютери та мінімізувати ризики отримання зловмисником віддаленого доступу чи втрати даних, пропонують наступні рекомендації:

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