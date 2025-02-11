Державна податкова служба посилила контроль за взяттям на облік платників податків — Рахункова палата

Було удосконалено Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами ДПС.

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Державна податкова служба України на виконання рекомендацій Рахункової палати посилила контроль за взяттям на облік платників податків. Удосконалення системи обліку платників, зокрема в регіонах, може сприяти збільшенню податкових надходжень до державного бюджету, повідомляє Рахункова палата.

Зазначається, що Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України на виконання рекомендацій Рахункової палати здійснили основні кроки щодо вдосконалення електронної системи обліку платників податків та централізованого ведення реєстрів і баз даних, а головні управління ДПС посилили контроль за взяттям на облік платників податків.

У 2023 році під час аудиту ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині реєстрації та обліку платників податків аудитори встановили низку недоліків. Зокрема, що інформаційно-комунікаційна система (далі – ІКС) «Податковий блок» була обмежено доступна для територіальних органів ДПС. Отже, вони не мали можливості здійснювати аналіз повноти обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням. Окрім цього, звіти, сформовані на основі системи, не містили вичерпних даних, а окремі дані не узгоджувалися між собою. Також у звітних формах не було передбачено обліку платників податків за видами діяльності або системами оподаткування та обліку платників, що перебували на тимчасово окупованих територіях, тощо.

Щоб усунути виявлені недоліки, наказами Міністерства юстиції України та Мінфіну:

– внесено зміни до Регламенту подання Мінюстом ДПС інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів;

– удосконалено Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами ДПС.

Для усунення розбіжностей між сумарною кількістю юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців у розрізі стану платника, організаційно-правових форм та загального їх підсумку, наказом ДПС удосконалено звітність щодо обліку платників податків.

Також ДПС погодила заявки на доопрацювання програмного забезпечення ІКС «Податковий блок». Наразі доопрацьоване програмне забезпечення в частині удосконалення зміни місця обліку угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном використовується у режимі тестування. Доопрацювання ІКС також стосується удосконалення метрик щодо коректності окремих реєстраційних даних платників податків та взяття на облік платників податків.

Окрім цього, під час зазначеного аудиту було встановлено, що в ІКС, зокрема, відсутня актуальна інформація про об’єкти оподаткування. До прикладу, майже 18% облікових справ платників податків у Дніпропетровській області містили застарілі або помилкові відомості про їхній основний вид діяльності. А територіальними органами ДПС не було забезпечено дієвого контролю за своєчасністю взяття на облік або реєстрацією платників податків.

Про усунення виявлених порушень Рахункову палату поінформували 11 об’єктів контролю – головні управління ДПС у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській та Харківській областях, м. Києві, Центральне, Східне, Західне та Південне міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На виконання наданих рекомендацій ними, зокрема, проведено звірки облікових даних платників податків з даними, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, задля впорядкування інформації щодо видів діяльності, а також усунено розбіжності при формуванні звіту «Про стан обліку платників».

За результатами розгляду наданої об’єктами контролю інформації Рахункова палата дійшла висновку: рекомендації інституцією загалом виконані, тому контроль за їх виконанням завершений.

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