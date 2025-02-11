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Суд на Хмельниччині зобов’язав ТЦК надати відстрочку брату загиблого військового

19:02, 11 лютого 2025
Рідний брат позивача був військовослужбовцем та загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Суд на Хмельниччині зобов’язав ТЦК надати відстрочку брату загиблого військового
Фото: depositphotos.com
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На Хмельниччині рідний брат загиблого військового через суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Рішення у справі №560/17458/24 оприлюднив Хмельницький окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся брат загиблого військового, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від мобілізації. На думку позивача, ця відмова є незаконною і він звернувся до суду, щоб її скасувати.

Суд встановив, що у жовтні 2024 року позивач звернувся до ТЦК з заявою про надання відстрочки, підставою була загибель брата у Донецькій області.

До заяви чоловік долучив свої документи та довідки про смерть рідного брата. Однак комісія при ТЦК відмовила йому у наданні відстрочки від призову через «відсутність документів». Відзив на позовну заяву представник ТЦК не подав.

На думку суду, наявні у матеріалах справи документи підтверджують факт загибелі брата позивача під час стримування збройної агресії РФ. Водночас представник ТЦК не вказав, які саме підтверджуючі документи не долучив позивач до своєї заяви.

Суд визнав протиправною та скасував відмову у наданні відстрочки позивачу та зобов’язав ТЦК повторно розглянути його документи з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.

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