Кабмін звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Адміністрації судноплавства

Тимчасово виконувати обов’язки голови Адміністрації судноплавства буде Микола Кравчук.

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Кабінет Міністрів 11 лютого ухвалив два кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Адміністрації судноплавства на Миколу Кравчука.

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