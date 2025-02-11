Кабмін звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Адміністрації судноплавства

Кабінет Міністрів 11 лютого ухвалив два кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнено Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Адміністрації судноплавства на Миколу Кравчука.
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