Кабмин уволил Евгения Игнатенко с должности главы Администрации судоходства

Кабинет Министров 11 февраля принял два кадровых решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Уволен Евгений Игнатенко с должности Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины
Временно возложено исполнение обязанностей главы Администрации судоходства на Николая Кравчука.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.