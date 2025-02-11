Кабмин уволил Евгения Игнатенко с должности главы Администрации судоходства

Временно исполнять обязанности главы Администрации судоходства будет Николай Кравчук.

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Кабинет Министров 11 февраля принял два кадровых решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уволен Евгений Игнатенко с должности Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины

Временно возложено исполнение обязанностей главы Администрации судоходства на Николая Кравчука.

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