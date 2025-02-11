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Суд в Хмельницкой области обязал ТЦК предоставить отсрочку брату погибшего военного

19:02, 11 февраля 2025
Родной брат истца был военнослужащим и погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Суд в Хмельницкой области обязал ТЦК предоставить отсрочку брату погибшего военного
Фото: depositphotos.com
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В Хмельницкой области родной брат погибшего военного через суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Решение по делу №560/17458/24 обнародовал Хмельницкий окружной административный суд.

В делах указывается, что в суд обратился брат погибшего военного, которому ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации. По мнению истца, этот отказ является незаконным, и он обратился в суд, чтобы его отменить.

Суд установил, что в октябре 2024 года истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, основанием была гибель брата в Донецкой области.

К заявлению мужчина добавил свои документы и справки о смерти родного брата. Однако комиссия при ТЦК отказала ему в предоставлении отсрочки от призыва из-за «отсутствия документов». Отзывов на исковое заявление представитель ТЦК не подал.

По мнению суда, имеющиеся в материалах дела документы подтверждают факт гибели брата истца при сдерживании вооруженной агрессии РФ. В то же время представитель ТЦК не указал, какие именно подтверждающие документы не приобщил истец к своему заявлению.

Суд признал противоправным и отменил отказ в предоставлении отсрочки истцу и обязал ТЦК повторно рассмотреть его документы с учетом выводов суда. Решение еще можно обжаловать.

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