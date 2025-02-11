Суд в Хмельницкой области обязал ТЦК предоставить отсрочку брату погибшего военного

Родной брат истца был военнослужащим и погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Фото: depositphotos.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области родной брат погибшего военного через суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Решение по делу №560/17458/24 обнародовал Хмельницкий окружной административный суд.

В делах указывается, что в суд обратился брат погибшего военного, которому ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации. По мнению истца, этот отказ является незаконным, и он обратился в суд, чтобы его отменить.

Суд установил, что в октябре 2024 года истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, основанием была гибель брата в Донецкой области.

К заявлению мужчина добавил свои документы и справки о смерти родного брата. Однако комиссия при ТЦК отказала ему в предоставлении отсрочки от призыва из-за «отсутствия документов». Отзывов на исковое заявление представитель ТЦК не подал.

По мнению суда, имеющиеся в материалах дела документы подтверждают факт гибели брата истца при сдерживании вооруженной агрессии РФ. В то же время представитель ТЦК не указал, какие именно подтверждающие документы не приобщил истец к своему заявлению.

Суд признал противоправным и отменил отказ в предоставлении отсрочки истцу и обязал ТЦК повторно рассмотреть его документы с учетом выводов суда. Решение еще можно обжаловать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.