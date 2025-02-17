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Пенсионный фонд разъяснил, кто оплачивает листок нетрудоспособности во время мобилизации

23:30, 17 февраля 2025
Период временной нетрудоспособности военнослужащего во время мобилизации оплачивается воинской частью.
Пенсионный фонд разъяснил, кто оплачивает листок нетрудоспособности во время мобилизации
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области объяснило, кем оплачивается листок нетрудоспособности во время мобилизации.

Если страховой случай наступил во время исполнения государственного долга, такое лицо не приобретает статус застрахованного лица, так как на время мобилизации такие работники освобождаются от исполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и за ними сохраняется только место работы и должность. То есть в этот период работник, мобилизованный, теряет статус застрахованного лица.

В этот период мобилизованным работникам осуществляется выплата денежного довольствия за счет средств Государственного бюджета Украины, так как военнообязанные, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, в особый период, приобретают новый юридический статус — военнослужащие, в связи с чем на них должны распространяться другие нормы социальной защиты на случай временной потери работ.

Электронные листки нетрудоспособности, которые автоматически сформированы для военнослужащего, не требуют обработки предприятием, за ним не нужно проводить расчеты и подавать заявление-расчет в Пенсионный фонд Украины.

После увольнения с военной службы работник должен приступить к работе по предыдущему месту работы. Оплата больничных производится работодателем с даты, когда застрахованное лицо приступило к выполнению своих основных обязанностей на предприятии согласно приказу.

Следовательно, период временной нетрудоспособности военнослужащего во время мобилизации оплачивается воинской частью.

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